Reggina-Paganese al Granillo? Attenzione a quello che ha detto il Club Manager Branca

“Reggina-Paganese al Granillo? Me lo auguro, la palla non è mai stata in nostro possesso sulla vicenda stadio. Attendiamo ancora una volta comunicazioni, tenendo presente però che lo stadio indicato alla Lega è Vibo Valentia e quindi eventuali richieste di ritorno su Reggio dovremmo inoltrarle con congruo anticipo. Questo sia ben chiaro”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal Club Manager Giusva Branca ai colleghi di RNP. L’ultimo passaggio è un aspetto fondamentale e non può essere assolutamente trascurato. Tutti attendono notizie che possano essere positive e definitive dall’amministrazione comunale riguardo la conclusione dei lavori al Granillo, anche perché rispetto ai tempi previsti e senza intoppi, pur non avendo fornito una data precisa, si era lasciato intendere che per la gara contro la Paganese si sarebbe tornati a casa.

Ancora nessuna notizia in merito ma, ripetiamo, c’è quella precisazione di Giusva Branca che è anche una sorta di avviso e cioè che non sarà possibile, ammesso che il completamento dei lavori avvenga, arrivare a ridosso del match. Intanto perché ci sarà una Commissione che dovrà dare parere favorevole riguardo l’agibilità e poi perché, come detto, alla Lega la comunicazione di un cambio di sede, va inoltrata con buon anticipo. Insomma, per essere ancora più chiari, il tutto dovrebbe avvenire non oltre mercoledi prossimo.