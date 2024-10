Reggina-Paganese, le formazioni ufficiali

Totale conferma, o quasi. Agenore Maurizi rispetta le attese della vigilia, effettuando una sola variazione rispetto le previsioni di ieri sulla formazione che fra pochissimo affronterà la Paganese. Fuori, infatti, Riccardo Gatti, influenzato dell’ultimo minuto, ed esordio da titolare per Auriletto. Per il resto, sarà 3-5-2, con De Francesco in regia e Sparacello ad affiancare Bianchimano. Nella Paganese, invece, il tridente sarà formato da Picone, Talamo e Cesaretti. Di seguito le scelte ufficiali dei due tecnici:

REGGINA (3-5-2): Cucchietti, Auriletto, Laezza, Solerio, Hadziosmanovic, Marino, De Francesco, Fortunato, Armeno, Sparacello, Bianchimano. Allenatore: Maurizi.

PAGANESE (4-3-3): Gomis, Meroni, Piana, Carini, Della Corte, Baccolo, Scarpa, Tascone, Picone, Talamo, Cesaretti. Allenatore: Favo.