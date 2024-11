Reggina, Inzaghi: ‘Soddisfatto del mercato, Hernani un sogno’

Seconda partita consecutiva al Granillo per la Reggina. Dopo la vittoria sul Sudtirol, la squadra amaranto affronta il Palermo, la presentazione del match affidata a mister Inzaghi: “Finalmente si è chiuso il calciomercato. Sono molto soddisfatto, la società ha fatto grandi saacrifici, ci vorrà tempo per assemblare tutti questi calciatori nuovi. Poi bisogna vedere gli ultimi arrivati se sono allenati e come, lo sforzo della società è stato enorme. La squadra in queste tre gare ha dimostrato comunque un grande spirito”.

Il Palermo, l’avversario

“Mi aspetto un Palermo molto forte che ha fatto un mercato importante e che lotterà per le prime posizioni. Hanno un bravissimo allenatore, ma nel complesso tutta la serie B è di livello molto alto. Noi siamo partiti in ritardo e questo non dobbiamo dimenticarlo, spero che anche con il Palermo il pubblico possa fare la dfferenza, come è stato per la partita scorsa. In questo gruppo i cambiamenti potranno essere effettuati come lo è stato per la partita precedente. Piccoli interventi considerando anche la condizione, Majer e Di Chiara per esempio non avevano i novanta minuti nelle gambe. Nei doppi ruoli siamo quasi in parità e questo l’ho voluto io, chi non gioca mi deve dimostrare che ho sbagliato a lasciarlo fuori. Sono tutti pronti a qualcuno serve minutaggio anche se non è sempre facile. I cinque cambi ci consentono di poter modificare e sostituire chi è stanco”.

Il reparto offensivo, Menez ed il modulo