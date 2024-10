Reggina-Palermo: prevendita biglietti tifosi amaranto e rosanero. Il dato

Continua a crescere il numero degli biglietti staccati per la sfida di sabato pomeriggio al Granillo tra la Reggina ed il Palermo. I tifosi vogliono partecipare ed essere coinvolti così come hanno chiesto il patron Saladini ed il presidente Marcello Cardona e si preparano ad invadere le gradinate dello stadio. Al termine della mattinata sono 5500 i biglietti staccati, mentre per i tifosi rosanero al momento sono circa 800.

