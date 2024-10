Serie B: Cosenza salvo con due giornate di anticipo. Risultati e classifica

Entusiasmante e imprevedibile come sempre la serie B con un finale di stagione ricco di gol e colpi di scena. Il cambio in panchina a Cosenza sembrava non sortire gli effetti sperati e invece ancora una volta Guarascio ha avuto ragione. Sono stati i tre scontri diretti vinti contro Reggiana, Bari e Ascoli a consegnare ai rossoblu la matematica permanenza nella cadetteria, ma soprattutto Tutino che dopo il rientro dall’infortunio ha sempre segnato e guarda caso il crollo del Cosenza ha combaciato con la sua assenza.

Il Como vede sempre più da vicino la serie A, ma contro il Cittadella è stata durissima, sotto di una rete è riuscito a ribaltarla all’ultimo minuto del quarto di recupero. Il Palermo cade ancora, come la Ternana che ha sognato il grande colpo, poi in inferiorità numerica ha subìto il ritorno del Sudtirol. Il Catanzaro vince in pieno recupero e inguaia il Venezia.

I risultati

Cremonese – Pisa 2-1

Sudtirol – Ternana 4-3

Spezia – Palermo 1-0

Como – Cittadella 2-1

Catanzaro – Venezia 3-2

Ascoli – Cosenza 0-1

Reggiana – Modena ore 18

Lecco – Sampdoria

Bari – Parma

Feralpisalò – Brescia

La classifica

Parma 73

Como 71

Venezia 67

Cremonese 63

Catanzaro 60

Palermo 52

Brescia 47

Sudtirol 46

Sampdoria 46

Pisa 45

Cosenza 45

Cittadella 45

Modena 43

Reggiana 43

Spezia 40

Ascoli 37

Ternana 37

Bari 36

Feralpisalò 32

Lecco 26