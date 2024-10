Reggina: vittoria nel test con la Palmese. Barranco segna ancora

Altra tappa di avvicinamento all’inizio della stagione ufficiale. La Reggina nel pomeriggio di oggi è scesa in campo nel confronto con la Palmese, compagine che milita nel campionato di Eccellenza. Mister Pergolizzi ha cambiato ancora e nella prima frazione ha schierato nella linea difensiva a tre tutti gli Over a disposizione (Ingegneri, Adejo e Girasole), sfruttando sulle corsie esterne Vesprini e Cham, in mezzo Laaribi, Ba e Barillà e in attacco il duo Barranco-Ragusa. Neanche a dirlo la rete del vantaggio è stata siglata proprio da Barranco, sempre puntuale sotto rete mentre nel finale di tempo il raddoppio arriva da un ottimo schema su punizione che ha portato al gol Barillà.

Solita girandola di cambi nella seconda frazione con la formazione quasi totalmente cambiata. Il pallino del gioco è stato sempre in mano agli amaranto e nel corso della partita sono arrivate altre tre reti. Quella di Ragusa solo davanti alla porta, poi la bella girata al volo di Forciniti e in chiusura Provazza. Finisce 5-0. C’è stato spazio per tutti tranne che per Zucco, Parodi e Pedalino. Assenti i soliti Renelus, Rosseti e Rajkovic.