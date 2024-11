Reggina: il cambio di panchina dopo anni. Inzaghi spiega il perchè

Il tecnico amaranto non trascura alcun particolare. Scrupolo e non scaramanzia

Lo avranno notato in tanti. Dopo una vita con le panchine occupate dalla Reggina lato curva nord e gli avversari dal lato opposto, oggi in occasione della sfida contro il Palermo c’è stata questa strana inversione che ha destato grande curiosità tra i tifosi ed i giornalisti. Mister Inzaghi ha spiegato il perchè: “Ho voluto ed ottenuto il cambio di panchina, perchè desideravo far sentire ai calciatori che avevo accanto la carica ed il sostegno della nostra curva. Credo di aver fatto la scelta giusta, nessuna scaramanzia”.