Reggina: Paolucci racconta l’episodio del calcio di rigore

In silenzio e con la tenacia di chi sa che primo o poi arriverà il suo turno. Lorenzo Paolucci ha saputo attendere e nel momento in cui mister Toscano lo ha lanciato nella mischia, è riuscito ad essere protagonista, come in passato era già successo ad altri compagni. Il centrocampista racconta le sensazioni provate e l’episodio che ha portato al calcio di rigore: “Siamo un gruppo straordinario, tutti danno il proprio contributo dentro e fuori dal rettangolo di oggi. Oggi è toccata a me e per fortuna il mio ingresso ha portato a quell’intervento con il calcio di rigore poi realizzato da Denis. Il rigore? Un lancio bellissimo di Ciccio De Rose, ho calciato ma il portiere mi è venuto addosso, credo che la decisione assunta dal direttore di gara sia stata quella giusta.

I compagni mi hanno sempre sostenuto e stimolato invitandomi a continuare ad allenarmi bene e ringrazio il mister per avermi dato questa possibilità”.

