Reggina, il parere di giornalisti e tifosi sulla vittoria e la cessione del club

di Domenico Suraci – La voce dei tifosi, degli addetti ai lavori, e di semplici appassionati con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina.

A microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Antonino Sergi (giornalista di tuttoreggina): “Finalmente una prova convincente, soprattutto nel secondo tempo, ottimo Sandomenico, dobbiamo fare punti anche in vista della penalizzazione”. “Per la questione cessione c’è da attendere il closing, bisogna pazientare ad attendere il 2019”.

Franco Pellicanò (giornalista della Gazzetta del Sud): “Era importante vincere per il morale, la continuità dei successi fa credere in te stesso. Salandria mi delude spesso, Franchini invece è un ottimo giocatore, c’è da rivedere qualcosa in questa squadra, l’importante comunque è vincere, l’ambiente ha vissuto momenti difficili”. “Sulla questione cessione, c’è da aspettare gennaio, è ancora davvero troppo presto per fare previsioni in merito”.

Ruggero Rizzo (giornalista sportivo): Oggi ho visto nei primi 20 minuti un’ottima Reggina, galvanizzata dalle ultime notizie, voglio pensare positivo, abbiamo giocato bene”. “Per la cessione, spero si esca presto da questo momento di improvvisazione e poca professionalità”:

Roberto Foti (giornalista di reggionelpallone): “Vince la Reggina e convince sotto Natale, ci sarà tolto qualche punto però sono tre punti importanti che ci farà stare sereni”. “Al momento non possiamo azzardare ipotesi, però le voci ci sono, Gallo in primis però dobbiamo sicuramente attendere notizie certe”.

Samuele Latella (giovanissimi nazionali Reggina): “Oggi ci siamo emozionati a vedere questa squadra, questo gruppo, ha dato il meglio di sè ad avere buon carattere, ha tagliato le gambe nel momento giusto. E’ stata molto bella la cavalcata di Sandomenico nel momento del goal”.

Antonello Placanica (direttore Forza Reggina): La Reggina non convince, ha giocato con molte difficoltà soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo la Vibonese ha avuto un calo fisico. La vittoria alla fine è comunque meritata”. “E’ stato troppo repentino ciò che è successo per la questione cessione, è troppo rapido per avere un’idea, aldilà di chi possa essere l’acquirente”.

Riccardo Laganà (tifoso della Reggina): “Oggi abbiamo dimostrato di saper giocare, quando vogliamo. Sandomenico è proprio un ottimo giocatore, determinante nei momenti giusti. Cevoli lo sta valorizzando, anche il resto della squadra ha dimostrato buon gioco”.