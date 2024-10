Reggina, parla Rami: ‘Ho solo chiesto qualche giorno per pensare. La madre dei miei figli è stata male’

Il difensore campione del mondo Adil Rami, a seguito delle dichiarazioni di Massimo Taibi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio profilo Instagram.

“Ho parlato con il Presidente della Reggina e mi è piaciuto il suo discorso, i tifosi e le ambizioni. Ho solo chiesto alla Reggina un po’ di tempo per pensare. E’ normale, no? La madre dei miei bambini è stata male, e sono tornato a Parigi urgentemente. C’è un’altra squadra interessata a me, voglio dire solo che ho profondo rispetto per tutti. Ho letto che era fatta, ma non era così.”