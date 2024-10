Reggina: il gol preso con il Parma, è la fotografia del momento (l’immagine)

Quindici gol subìti solo nel girone di ritorno, un crollo pauroso rispetto a quella ermetica e rocciosa difesa ammirata per tutto il corso del girone di andata. Si continua ad andare alla ricerca delle cause, i calciatori promettono ogni settimana il massimo dell’impegno e dopo la sconfitta di Cosenza hanno anche chiesto di andare in ritiro per ritrovare compattezza e serenità. La società appoggia il gruppo e sostiene il tecnico, tutti elementi questi che, però, al momento non stanno fornendo le risposte che servono.

Gol in fotocopia a gruppi di tre

Nelle ultime nove gare abbiamo assistito a diverse situazioni in cui si è preso gol. Contro Spal, Ternana e Sudtirol sono state evidenziate problematiche sui calci d’angolo. Nelle successive contro Palermo, Pisa e Cittadella il festival dell’incrocio dei pali, adesso la tendenza è quella di subìre reti su cross dal fondo, libertà assoluta per chi calcia, impressionanti distrazioni in area di rigore seppur a difesa schierata. L’ultimo esempio, come da foto sottostante, evidenzia una serie di errori che una squadra in difficoltà come la Reggina e con giocatori di grande esperienza, non può permettersi. Camara duella con Pierozzi, alle loro spalle si sovrappone Ansaldi che nella circostanza andava seguito ed inseguito da Canotto che, invece, ad enorme distanza, osserva da spettatore quanto accade. In area di rigore Vazquez trova il tempo e lo spazio per colpire, nonostante la presenza di quattro calciatori amaranto. Appena quattro giorni prima a Cosenza si sono vissute situazioni molto simili. Mah.