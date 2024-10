Reggina, passo indietro dei Praticò. Pronti a cedere le quote, incontrato Falcomatà

Nuvoloni all’orizzonte in casa Reggina? All’indomani dell’assemblea dei soci, la P&P Sport composta da Mimmo e Giuseppe Praticò (titolare di circa l’89% delle quote societarie) si è concessa una giornata di attente riflessioni.

Apprese le posizioni di tutti i soci di minoranza, i Praticò hanno capito l’impossibilità di procedere con la ricapitalizzazione così come nelle intenzioni del massimo dirigente amaranto. Di conseguenza è arrivata la considerazione riguardante la programmazione e il proseguimento della stagione 2018-2019, ovvero le enormi difficoltà a condurre in porto l’attuale campionato da un punto di vista economico.

Preso atto delle notevoli complicazioni, i Praticò hanno optato per un passo indietro, almeno nelle intenzioni. Incontrato il sindaco Falcomatà, la P&P Sport ha sottolineato la volontà al primo cittadino di cedere le proprie quote. Cedere in forma gratuita le quote o vendere dietro un compenso economico? Al momento non si conosce la risposta a questa domanda ma si palesa evidente una certezza: il futuro della Reggina sembra essere a un bivio tra presente e futuro.

