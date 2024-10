Reggina: l’insaziabile Pergolizzi sottolinea soprattutto gli aspetti da migliorare

L’analisi di mister Pergolizzi in conferenza stampa dopo la vittoria sul Paternò: “Domenica scorsa nessuno poteva pensare a un filotto di nove punti in tre gare. Forse io, ma non lo dico altrimenti… (ride). Spero di aver capito quali siano le qualità e le potenzialità del gruppo e quindi partiamo da questo. Tante cose buone e altre da rivedere.

Tra primo e secondo tempo ho detto ai ragazzi che si sarebbe dovuto fare il secondo gol per tutte le occasioni create, altrimenti poi rischi di complicare tutto. In una gara dominata, però, il nostro portiere ha dovuto fare tre parate importanti e quindi in qualche situazione bisogna fare attenzione alla fase difensiva. C’è da far crescere ancora la condizione fisica, si deve correre.

Noi stiamo scegliendo di fare questo tipo di partite molto offensive, ma nel corso di una intera gara non è possibile farlo sempre, quindi dobbiamo migliorare sull’equilibrio. Il cambiamento di modulo ha portato dei frutti, ma si è fatto bene in qualche partita anche con il 3-5-2. Ero comunque sempre convinto che sarebbero arrivati i risultati, ma, ripeto, anche oggi abbiamo sofferto e questo aspetto dobbiamo limarlo. Come? Con l’equilibrio.

Laaribi è stato fuori per scelta, mentre Dall’Oglio per un problema fisico e concordato con il ragazzo. Non ho la bacchetta magica e non mi invento nulla. E’ importante che tutti si ragioni alla stessa maniera, chi il motore lo accende e lo spegne ha bisogno di tempo e lo aspetteremo. Porte aperte a tutti, ma per il momento ho fatto delle scelte e vado avanti con queste scelte. Se avete notato il turnover lo faccio tra i centrocampisti e gli attaccanti”.