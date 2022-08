Reggina: l'augurio del patron Felice Saladini a Gabriele Martino

Problemi di salute per il Dg Gabriele Martino. Stress probabilmente accumulato in questi mesi in cui a testa bassa ha lavorato insieme a tutto lo staff dirigenziale per ridare forza ed organizzazione alla nuova Reggina. Intervenuto su RTV, il patron Felice Saladini a tale proposito ha dichiarato: "A Gabriele Martino certamente un messaggio di cuore, di immediata guarigione perchè abbiamo bisogno di lui, dei suoi insegnamenti, della sua esperienza per continuare a guidare la Reggina verso il successo. Spero di rivederlo presto al centro sportivo perchè abbiamo ancora tante cose da fare insieme".