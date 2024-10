Reggina: significative le dichiarazioni di Pergolizzi sul giovane Perri

E’ uno dei momenti più complicati per ogni allenatore, quello di dover scegliere i calciatori da mandare in tribuna. Lo è ancor di più nel caso della Reggina, quando si è davanti ad un organico ampio e tanti sono gli elementi da escludere. Anche se in qualche modo il numero in occasione della sfida con il Ragusa era ridotto per le assenze forzate di Porcino e Dall’Oglio, ma anche in questa circostanza dolorose le scelte per mister Pergolizzi, soprattutto se la comunicazione viene fatta a giocatori importanti e per la seconda settimana consecutiva, vedi il caso di Adejo. Queste le dichiarazioni dell’allenatore amaranto:

“A turno cerco di fare giocare tutti. Devo ringraziare i ragazzi che anche oggi ho mandato in tribuna come Adejo, Salandria, Mariano e Perri e questo dispiace. Perri ha un talento incredibile, ma ha un carattere troppo dolce. Alcuni ragazzi dobbiamo farli crescere come uomini, ma hanno i loro tempi. Noi invece non abbiamo tempo, speriamo che questo possa avvenire nell’immediato. Perri come Provazza è patrimonio della società”.