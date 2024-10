Reggina, Pergolizzi: ‘Campionato che non ti fa respirare. Contento? Ancora no’

In questa prima fase del campionato conta vincere e la Reggina lo sta facendo, ma ancora una volta tanta sofferenza contro un avversario che ha giocato meglio e sfiorato il gol del pareggio nel finale. L’analisi a fine partita del tecnico Pergolizzi a radio Febea: “La tipica partita contro una squadra ostica che in campo ha messo tutto. Dal punto di vista difensivo bene, meno in quello offensivo. Facevamo fatica a uscire in base alle disposizioni tattiche delle due squadre, nella seconda parte meglio, dove si è riusciti a trovare l’equilibrio giusto.

Barranco e Rajkovic possono giocare insieme, senza Porcino devo fare una serie di valutazioni, non volevo cambiare molto. Vi dico che sono contento dell’equilibrio che la squadra ha messo in mostra ma c’è ovviamente da lavorare. Urso? Mi ha dato più di quello che mi aspettavo. Questo è un campionato che non ti concede neppure di respirare, si soffre, si fatica, dobbiamo migliorarci e tramite le vittorie è più facile. Intanto non abbiamo preso gol, un altro passo di crescita. A turno cerco di fare giocare tutti. Adejo, Salandria, Mariano e Perri sono andati in tribuna e questo dispiace. Perri ha un talento incredibile, ma ha un carattere troppo dolce e bisogna farlo crescere, come Provazza è patrimonio della società. Se mi chiedete se sono contento vi dico di no”.