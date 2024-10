Reggina, Pergolizzi: ‘Il modulo giusto è quando vinci. Non faccio fuori i senatori’

La Reggina vince e domina anche contro il Paternò. 3-0 il risultato finale ma un punteggio che poteva essere decisamente più largo per le tante occasioni da rete create. Ai microfoni di radio febea il tecnico Pergolizzi: “Un’ottima gara soprattutto per equilibrio e fase offensiva. Nella seconda parte un pò meno e qualche errore di troppo. C’è ancora da lavorare, ma posso dire che un cambiamento c’è stato. Essendo propositivi quando non si riesce a fare gol non devi rischiare di prenderlo. Questo gruppo ha fame, ma non possiamo andare alla garibaldina. Il sistema di gioco? In due partite abbiamo fatto sette gol, otto nelle ultime tre e subiti zero. Ma il sistema migliore è quello quando vinci. Il gol di Ragusa era regolare.

La differenza tra un giocatore che si allena bene e chi non lo fa si vede, abbiamo già detto di Salandria. Ho detto ai ragazzi di non cullarci dopo il primo tempo, ma di essere arrabbiati per il mancato secondo gol. Dall’Oglio? Ha ancora un fastidio, io con i ragazzi ci parlo, non faccio fuori i senatori a piacere e loro hanno quella grande personalità per dire: non sto bene. Laaribi si è sempre comportato bene, ma al momento ci sono davanti calciatori che stanno facendo meglio di lui“.