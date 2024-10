Reggina: mister Pergolizzi aspetta il “passo” di Martinez

Oggi in organico quattro portieri, in attesa di ufficializzare il quinto

Tre portieri Under sotto contratto (Lumia, Druetto, Roman Lazar), il quarto potrebbe essere annunciato questa settimana (Katsaros). Ma è bastata una incertezza del portiere Lumia, probabilmente anche spinto in occasione dell’uscita a vuoto che poi ha portato al gol la Nuova Igea, per riaprire la questione Martinez. Mister Pergolizzi non si è sottratto alle domande a fine gara rispetto a quanto accaduto in campo, ma anche specificando ancora una volta del perchè sono state fatte determinate scelte: “Mi chiedete dell’errore di Lumia per parlare di Martinez. Martinez è un nostro calciatore, Lumia è un nostro calciatore. Siamo un gruppo di lavoro, chi merita gioca, chi si adegua al nostro gruppo ne farà parte, Martinez, se vuole, dovrà fare un passo verso di noi“.