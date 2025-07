Reggio, il Gen. Sciuto in visita al Comando: l’apprezzamento per le recenti operazioni

Questa mattina, il Generale di Brigata Riccardo Sciuto, Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, si è recato in visita istituzionale al Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale.

Nel corso dell’incontro, il Generale Sciuto ha salutato i Comandanti e una rappresentanza di militari in servizio nella provincia, con particolare attenzione alle componenti territoriali dell’Arma – Stazioni, Compagnie e Comando Provinciale – che rappresentano il primo e più diretto presidio di legalità sul territorio.

Durante il suo intervento, il Comandante della Legione ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno quotidiano profuso dai Carabinieri reggini, sottolineando il ruolo fondamentale svolto dalle articolazioni territoriali nella tutela della sicurezza pubblica e nella promozione della legalità. Ha ribadito come la profonda conoscenza del territorio, l’ascolto costante delle comunità locali e la presenza capillare sul campo siano elementi essenziali per un’efficace azione sia preventiva che repressiva.

Il Generale Sciuto si è inoltre voluto complimentare personalmente con i militari per i recenti e brillanti risultati operativi conseguiti nell’ambito delle operazioni “Millennium” e “Arangea Bis”, che hanno rappresentato importanti colpi inferti alla criminalità organizzata locale e confermato l’elevato livello di professionalità e dedizione dell’Arma in tutta la provincia.

Nel prosieguo dell’incontro, il Comandante della Legione ha richiamato l’attenzione sull’importanza della coesione interna, della formazione continua e dell’adozione di strumenti tecnologici innovativi, ritenuti indispensabili per affrontare con efficacia le nuove sfide legate all’ordine e alla sicurezza pubblica. Ha infine confermato la piena disponibilità del Comando Legione Carabinieri “Calabria” a sostenere ogni iniziativa volta al miglioramento del servizio istituzionale e alla valorizzazione e benessere del personale.