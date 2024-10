Reggina: una serie di messaggi chiari e decisi di mister Pergolizzi

Interventi decisi e mirati quelli di mister Pergolizzi in conferenza stampa. Il tecnico ha dimostrato di avere le idee molto chiare e di non voler fare sconti a nessuno. Regole rigide e obiettivi da raggiungere senza grandi proclami: “La società si sta impegnando per acquistare altri calciatori, ma voglio prima uomini e guerrieri, perchè il primo guerriero sono io. Ogni scelta che facciamo sarà sempre basata su determinate qualità come principi e lavoro. Chi vuole rimanere a Reggio dovrà farlo con convinzione altrimenti può andare via. I portieri? Abbiamo Martinez sotto contratto e un portiere 2006. Se si guarda il gruppo ci saranno entrambi, se si guarda a se stessi faremo le nostre valutazioni“.

L’obiettivo senza proclami

“Si deve lavorare in silenzio e tenerlo per noi, si vince anche senza fare troppi proclami. L’obiettivo non si raggiunge a chiacchiere, ma con il sudore, il sacrificio, il senso di appartenenza. Gli acquisti? Se devo accontentare il tifoso e spendere, non serve. Vanno fatte e lo ripeto, scelte ponderate, darò delle priorità per caratteristiche, si vince anche così. Non sono un aziendalista e se non mi piacciono le cose vado via in silenzio così come ho già fatto“.