Reggina-Perugia: primo giorno di prevendita, il dato dei biglietti staccati

E’ facilmente immaginabile che la settimana che porterà alla partita di sabato pomeriggio contro il Perugia, non farà riscontrare gli stessi numeri in fatto di prevendita di biglietti emessi, rispetto a quanto invece è stato per il derby con il Cosenza. Fermo restando che Inzaghi ed i suoi si attendono comunque una risposta significativa, per l’importanza che la partita riveste a prescindere dalla posizione in classifica dell’avversario. Dopo il passo falso di Parma, la Reggina deve tornare alla vittoria pur consapevole che non sarà semplice, pensando anche a quello che sarà il calendario immediatamente dopo con i confronti contro Cagliari e Genoa. La prevendita si è aperta alle 15 e sono 600 circa i biglietti staccati fino al momento.

