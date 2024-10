Reggina-Pescara: i convocati amaranto. Toscano spiega l’assenza di Charpentier

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 convocati per la gara valida per la seconda giornata di Serie BKT tra Reggina e Pescara, valida per il secondo turno di Coppa Italia:

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Mastour.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Rivas.

Oggi in conferenza stampa a precisa domanda su Charpentier il tecnico ha risposto: “Charpentier deve recuperare da un serio infortunio. Il ragazzo è volenteroso e si sta impegnando, speriamo di averlo presto pronto”.