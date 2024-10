Reggina-Picerno, la voce dei tifosi amaranto: “Godiamoci il primato e continuiamo così”

Grande entusiasmo tra i tifosi presenti al Granillo, dopo il match che ha visto impegnata la Reggina contro il Picerno. Tanti goal e molto divertimento che portano al vertice della classifica la squadra di mister Toscano.

Ai microfoni di CityNow Sport:

Don Giovanni Zampaglione (Parroco di Marina di San Lorenzo)

Rita Calluso (tifosa della Reggina)

“Tantissima soddisfazione, personalmente mi aspettavo un’altra marcatura di Corazza, dopo un’importante vittoria in trasferta a Monopoli, la paura era sottovalutare l’avversario, infatti ci ha sorpresi per poi essere travolto definitivamente per la gioia dei tifosi che hanno risposto in tanti, l’entusiasmo aumenta sempre più”.