Reggina-Picerno, la voce dei giornalisti amaranto: “Magnifici i gol realizzati, meritiamo il primo posto in classifica”

La voce dei giornalisti e degli addetti ai lavori amaranto, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. La vittoria ottenuta contro il Picerno confermano le ambizioni della società del presidente Gallo, in un Granillo in festa che rimane inviolato, anche durante il turno infrasettimanale.

Ai microfoni di CityNow Sport questa settimana:

Luigi Longo (approdonews)

“La Reggina sta dimostrando di essere una squadra che può vincere il campionato. Un attacco davvero super con Denis, Corazza, Doumbia, Reginaldo. Può tranquillamente competere per arrivare in serie B. Complimenti a mister Toscano, un gioco quasi perfetto e senza lacune”.

Giorgia Rieto (onlinemagazine)

“Un primo posto che deve comunque farci rimanere con i piedi per terra in vista delle due prossime sfide esterne. Da evidenziare oggi come siamo riusciti a ribaltare il risultato e vincere”.