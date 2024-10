Calcio serie C – Che bello vedere la Reggina lassù. Risultati e classifica

Capuano con il suo Avellino prima ferma il Bari, poi si impone a Terni e domenica prossima al Partenio ospiterà la Reggina, squadra che oggi è in testa alla classifica. Crollo del Catanzaro a nulla è servito il cambio tecnico, mentre gli amaranto di Toscano faticano per quaranta minuti, passano in svantaggio, poi dilagano. I risultati e la classifica:

V. Francavilla – Teramo 0-2

Paganese – Vibonese 2-2

Potenza – Cavese 0-0

Rende – Sicula Leonzio 2-0

Ternana – Avellino 0-1

Bari – Catanzaro 2-0

Casertana – Monopoli 2-1

Catania – Bisceglie 1-1

Reggina – AZ Picerno 4-1

Rieti – Viterbese 4-2

CLASSIFICA

Reggina 25

Potenza 24

Ternana 22

Bari 21

Monopoli 19

Casertana 17

Viterbese 17

Paganese 16

Catanzaro 16

Catania 16

Vibonese 15

Teramo 15

Avellino 14

V. Francavilla 13

Cavese 13

AZ Picerno 10

Bisceglie 10

Rieti 8

Sicula Leonzio 6

Rende 5

