Reggina, Pierozzi: ‘Inzaghi ci sta martellando alla grande, a Cagliari…’

Due gol in queste prime dieci giornate ed un ottimo avvio con la maglia amaranto per il giovane di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi. Le sue dichiarazioni a “Mezzogiorno Amaranto” su RadioVideotouring:

“Siamo consapevoli dell’ottima partenza, ma fa parte del percorso qualche passo falso, anche se le prestazioni ci sono sempre state. Poi perdere con venticinque tiri in porta contro tre fa sicuramente male, ma siamo concentrati e stiamo facendo una settimana alla grande per arrivare bene a Cagliari, pronti per una sfida importante e per tirare nuovamente su il morale alla tifoseria. Loro inizialmente venivano indicati come i favoriti numero uno, sarà bello giocare una partita così. La Reggina è una squadra che non è mai stata sotto nessuno sul piano del gioco, forse nelle ultime gare si è fatto meno sul piano realizzativo”.