Serie B: acque agitate in casa Cagliari, licenziato il direttore sportivo

Era successo anche al Perugia prima di affrontare la Reggina. Speriamo in un risultato diverso...

"Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale".

La settimana scorsa un'altra squadra che avrebbe dovuto poi affrontare la Reggina, il Perugia, ha ricevuto le dimissioni del tecnico Baldini ed esonerato il Ds Giannitti. Speriamo ovviamente che le acque agitate questa volta possano portare ad un risultato differente...