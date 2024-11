Reggina: Pippo Inzaghi sta per arrivare (foto)

Dopo due giorni di visite mediche, nel pomeriggio di oggi parte la preparazione della Reggina. Inutile ribadire ancora che il clima al centro sportivo S. Agata è surreale con tanti giocatori quasi certi di lasciare l’amaranto e tanti altri che pur rimanendo non hanno certezze sul futuro. Intanto Pippo Inzaghi è pronto a dirigere il primo allenamento anche lui protagonista di una situazione ai limiti dell’incredibile. Da settimane i suoi legali discutono la rescissione per un accordo che ancora non è stato trovato, ma professionalmente risponde alla chiamata, essendo contrattizzato fino al 2025.