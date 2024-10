Reggina: dopo Pisacane spunta un altro nome forte per la difesa

Le dichiarazioni di questa mattina del Ds Taibi hanno scatenato la fantasia dei giornalisti su quel difensore facente parte della scuderia di Mino Raiola ed in trattative per provare a rinforzare il reparto arretrato degli amaranto. Gianluca Di Marzio lo ha individuato in Fabio Pisacane, esperto difensore del Cagliari. Nel pomeriggio è venuto fuori, invece, da alfredopedulla.com, un nuovo obiettivo che la Reggina avrebbe individuato a prescindere dai dialoghi con Raiola, anche lui esperto e proveniente dal campionato di serie A, seppur con l’epilogo amaro della sua squadra:

“Sfumato Rami, la Reggina vuole perseguire un altro obiettivo per la difesa. Nelle ultime ore è entrata nel vivo la trattativa per Thiago Cionek, classe 1986, svincolatosi dalla Spal. E’ lui il centrale che il club amaranto vuole assicurare nel più breve tempo possibile a Mimmo Toscano, sarebbe un rinforzo di assoluto spessore per la Serie B. Cionek, prima della Spal, ha avuto altre esperienze in Italia con Padova, Modena e Palermo“.