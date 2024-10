Reggina, pokerissimo per Cevoli. Centrocampo ed attacco rivoluzionati

Prima della gara di recupero contro la Viterbese, in programma mercoledi 16 gennaio, dovrebbero arrivare le prime ufficializzazioni. Questo è quello che ha dichiarato qualche giorno addietro Massimo Taibi, fresco di rinnovo contrattuale. Cinque colpi che aprono e probabilmente chiudono la campagna acquisti della Reggina, salvo altre opportunità, poi inizierà quello delle cessioni, divenute fondamentali almeno per quello che riguarda la casella degli over.

Secondo quanto riferisce questa mattina il quotidiano nazionale Gazzetta dello Sport, quattro gli annunci che dovrebbero avvenire nelle prossime ore ed un quinto pronto a breve.

Nonostante le buone prestazioni dei vari Zibert, Marino e Salandria, le primissime novità arrivano proprio in mezzo al campo con gli affari fatti riguardanti Andrea De Falco e Nicola Bellomo. Volto completamente nuovo anche per il tridente offensivo dove fino ad oggi, soprattutto l’esterno Sandomenico, aveva fatto vedere le cose migliori. Vengono date per concluse le operazioni Strambelli e Doumbia, mentre per Baclet ci sarebbe solo da attendere qualche giorno. Un pokerissimo per mister Cevoli.