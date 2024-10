Reggina, in attesa della prima ufficializzazione, si incassano alcuni no

Che la Reggina sarà rinforzata con questa sessione di calciomercato ed anche in maniera importante, non vi è alcun dubbio. E’ stato lo stesso Taibi ad annunciare che tra lunedi e martedi verranno comunicati i primi nomi nuovi dei calciatori che vestiranno la maglia amaranto, da capire se a livello burocratico, quindi di ufficializzazione, si farà in tempo ad averli già a disposizione contro la Viterbese.

Strambelli, De Falco, Bellomo i giocatori ormai prossimi a trasferirsi in riva allo stretto, per Baclet e Doumbia bisogna avere ancora un pò di pazienza e non per volontà della Reggina.

Insieme a questo, però, ci sono da registrare una serie di garbati rifiuti nonostante proposte allettanti e progetti prospettati di grandissimo interesse. Paghera è stato il primo della lista nonostante un accordo già chiuso, a seguire ha declinato molto gentilmente l’invito l’ex Nazionale Alberto Aquilani, poi ancora Di Matteo e per ultimo Guberti.

Ma attenzione, quasi tutto nella norma, tenuto conto del volume importante di calciatori contattati, quindi con dei no messi in preventivo dal DS Taibi ed una lista di soluzioni alternative molto valida.