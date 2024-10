Reggina, un nome nuovo ma è quello più sicuro. Attesa per Baclet

Una Reggina ambiziosa con un DS fresco di rinnovo fino al 2022 e quindi la serenità di poter programmare anche a lungo termine. I nomi dei calciatori sui quali si è puntato sono noti, anche se molti di questi probabilmente alla fine non arriveranno. Come per esempio Aquilani, Cosenza mentre si è già detto di Paghera.

Ma la disponibilità economica concessa a Taibi consente di poter valutare altre situazioni come quella del fortissimo Bellomo, in tanti danno per già concluso, e nomi nuovi come Andrea De Falco, centrocampista di 32 anni con un passato importante e qualche presenza anche nella massima serie. Il Vicenza ha dato l’ok per il suo trasferimento, mentre si attende una risposta definitiva dal Cosenza per Baclet.