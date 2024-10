Reggina, Menez: ‘Chi non osa, non può mai sbagliarsi’

Due partite con prestazioni eccellenti ed altrettante reti. Una buona gara e giocate di alto livello anche contro la V. Entella, poi il pareggio interno con il Cosenza che ha suscitato qualche reazione da parte di alcuni tifosi. Jeremy Menez ha cercato più volte la via della rete, prima attraverso fitte triangolazioni, poi con azioni individuali, arrivandoci molto vicino con una straordinaria giocata ed il pallone finito sulla traversa.

Pause ed accelerate improvvise, giocate di alta scuola e minuti di assenza dal match. E’ questo Menez e mister Toscano anche nel post gara con il Cosenza ne ha voluto sottolineare l’importanza, rimarcando che giocatori così lui se li tiene ben stretti. Al francese, però, qualche critica ricevuta ha dato fastidio e nella giornata di ieri ha voluto dire la sua attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Sento e vedo tanta buffa stupidità ma chi non osa non può mai sbagliarsi ma continuiamo così e non dubitare mai