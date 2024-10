Reggina: il DG Giuseppe Praticò sulle critiche alla società e la questione Lumia

Il Dg della Reggina Giuseppe Praticò è intervenuto a GS Channel, radio-tv ufficiale del club amaranto, questo il passaggio riguardante le critiche dopo la sconfitta con la Scafatese: “Io penso che le critiche siano la base di qualsiasi lavoro, servono da stimolo per fare meglio e quindi smentire chi critica. Sono pienamente convinto della bontà dell’organico e dello staff tecnico, non lo dico io ma anche dall’esterno veniamo indicati come squadra tra le favorite per la vittoria finale. Abbiamo calciatori in rosa importanti come l’allenatore, c’è l’esperienza giusta per uscire da questa sconfitta e ripartire di slancio già dalla prossima partita.

Lumia? Molto semplice. Il ragazzo dopo la partita con la Nuova Igea ha chiesto un confronto con il DT Bonanno chiedendo la risoluzione del contratto, avendo per problemi personali e la necessità di avvicinarsi a casa. Niente di particolare, non ci siamo opposti alla sua richiesta. La Reggina oggi può contare su tre fuori quota (Lazar, Druetto e Katsaros) e l’Over Martinez, diciamo che il reparto è ben assortito. Nei momenti difficili bisogna metterci la faccia, cercando di spiegare quello che accade. Certamente volevamo vincere, ma purtroppo non ci siamo riusciti, siamo comunque ottimisti. Il pubblico reggino non lo scopriamo oggi, i tifosi ci seguono in casa e fuori, quello che abbiamo visto al Granillo raramente si vede in serie D, c’è stata anche grande maturità. Ai tifosi dico di continuare a starci accanto, le critiche ci stanno, meno forse quelle nei confronti della proprietà, rischiano di esasperare l’ambiente e Reggio Calabria non ne ha bisogno. Il calcio dovrebbe cercare di unire, ma sotto questo aspetto si fa grande fatica. Riguardo quelle alla squadra, siamo ancora alla seconda giornata”.