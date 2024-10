Reggina, il DG Praticò: ‘Fatto un grandissimo primo tempo, poi…’

Dopo la vittoria sofferta contro la Nuova Igea, ha parlato ai microfoni della radio-tv ufficiale Gs Channel, il DG Peppe Praticò: “Secondo me c’è stato un grandissimo primo tempo nel contesto di una giornata caldissima, quasi non si respirava. Dopo che l’Igea ha trovato il gol del pari la partita si è un pò bloccata, ma i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo e trovato la vittoria. Un successo preziosissimo, mettiamo questo piccolo mattoncino per una gara che ha presentato delle difficoltà ma per come si era messa va molto bene. La sconfitta del Siracusa? Le partite vanno giocate, non ho mai visto partite vinte a tavolino, soprattutto in un campionato difficile come la serie D, ogni match va affrontato con umiltà e sacrificio ed è quello che ho visto nei nostri ragazzi.

Ragusa per me è stato il migliore in campo, Dall’Oglio ha fatto un grande primo tempo. Si faceva molta fatica per la temperatura elevata, bene anche Ba, Forciniti. Queste sono partite che non è sempre facile riportarle sulla retta via. Abbiamo dovuto rinunciare a tre pedine importanti (Barillà, Porcino, Barranco), sicuramente dovrà migliorare la condizione fisica vista la preparazione molto dura. Ora ci attende questo incontro con la Scafatese con il nostro pubblico, che ringrazio sempre, avremo la spinta per gettare il cuore oltre l’ostacolo“.