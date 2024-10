Reggina, Praticò: ‘In questo mercato per migliorarci. Il sogno? I play off’

All’Assemblea dei club di Lega Pro presente anche il presidente della Reggina Mimmo Praticò, intervistato dai colleghi di TMW Radio ha parlato delle varie problematiche che oggi sono presenti nel mondo del calcio, ma anche della squadra amaranto, di mercato, degli obiettivi:

“Dopo una bella partenza c’è stato questo momento, durato 5-6 partite, nel quale la squadra forse si è ritenuta appagata. Spero che tutto sia alle spalle dopo la vittoria importantissima nel derby col Catanzaro, indipendentemente da come si è giocato o meno. Peccato non aver proseguito sulla scia vincente dell’inizio.

Abbiamo preso due giocatori come Giuffrida e Armeno che riteniamo molto utili per la nostra società. Ora pensiamo anche al mercato in uscita, al momento abbiamo 23-24 elementi. Ritengo che la nostra sia una buona squadra ma se ci sarà occasione per migliorarla lo faremo.

L’obiettivo reale è il raggiungimento della salvezza, il sogno è raggiungere i play off. Ma ora pensiamo solo ed esclusivamente a mantenere la categoria, il resto potrà venire tranquillamente dopo”.