Reggina, Praticò tuona: ‘Tante falsità, nessun acquirente. Ai soci un mese di tempo’

Botti di Natale. Il presidente della Reggina, Mimmo Praticò, ha atteso l’ultima conferenza prima delle festività natalizie per trarre un bilancio generale del suo primo anno e mezzo alla guida del club amaranto. Senza ambiguità nè mezze parole, Praticò ha affrontato tutti i temi caldi, uno ad uno, non risparmiando frecciate e alcune interessanti anticipazioni.

ACCUSE GRATUITE: ‘Sono molto amareggiato, noto molte accuse e falsità attorno alla Reggina. Qualcuno si dovrebbe guardare allo specchio, non vedo rispetto nei confronti della squadra e della società. Non ci si ricorda da dove arriviamo, non si pensa agli enormi sforzi fatti in questi mesi. Si dà tutto per scontato, o si pretende chissà cosa. La Reggina ha bisogno di serenità, tutti insieme dobbiamo remare verso la salvezza che è sempre stato il nostro unico obiettivo. Posso assicurare che è molto più semplice fare un passo indietro, e ritornare tra i dilettanti, che farne uno in avanti’.

NESSUN ACQUIRENTE ALL’ORIZZONTE: ‘Di concreto in un anno e mezzo non si é visto un solo soggetto che si sia realmente avvicinato a noi. Nel cda del dicembre del 2016 abbiamo deciso come approcciarci a eventuali nuovi soci. Gli eventuali interessati devono avere requisiti precisi e non devono dichiararsi ai media prima di confrontarsi con l’attuale assetto societario. Dovesse presentarsi qualcuno in grado di avere e dimostrare migliori possibilità economiche sono pronto a cedere’.

ZEMAN, MARTINO E MERCATO: ‘Abbiamo piena fiducia nelle capacità umane e professionali di mister Zeman e del d.g. Martino. Per quanto riguarda il mercato, cercheremo di fare ciò che è possibile, ma non dimentichiamo in quale realtà viviamo. Speriamo di poter rivedere presto la squadra che ad inizio stagione ci ha dato tante soddisfazioni’.

FUTURO SOCIETARIO: ‘É stato necessario un aumento di capitale e fino ad ora solo la mia famiglia lo ha sottoscritto. Gli altri soci hanno l’opzione di affiancarmi entro il 15 gennaio 2017 e mi auguro che la mia quota partecipativa non cresca ulteriormente, dato che non avrei voluto il pacchetto di maggioranza. Dopo quella data vedrò chi ci sarà al mio fianco e farò delle riflessioni. Non mi va di fare allarmismi, perché non é nel mio costume, ma sappiate che le penalizzazioni possono capitare anche a noi, non solo agli altri’.