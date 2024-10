Reggina, presentato il nuovo acquisto

Volto nuovo in casa Reggina. Presentato questo pomeriggio Vito Leonetti, attaccante esterno classe ’94. Leonetti arriva in prestito dal Lumezzane, con Oggiano che ha fatto il percorso inverso e lascia quindi lo Stretto.

“Tutti insieme conquisteremo la salvezza. Reggio è una piazza importante, ricevuta l’offerta non ho esitato un attimo, ho sentito il mio procuratore ed ho dato l’ok per il trasferimento. Spero-conclude Leonetti nelle dichiarazioni riportate dal sito ufficiale amaranto- di poter fare bene con questa maglia in modo da contribuire fattivamente per la causa amaranto”.

Il nuovo arrivo fa parte della lista dei convocati per la trasferta di Catania, gara in programma domani alle 14.30. La lista completa dei ventitre convocati: Bianchimano, Botta, Cane, Carpentieri, Coralli, Cucinotti, De Francesco, Gianola, Isabella, Knudsen, Lancia, Leonetti, Licastro, Maesano, Lo, Mazzone, Porcino, Possenti, Romanò, Sala, Silenzi, Tommasone, Tripicchio.