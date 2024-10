Presentazione Reggina, ci sarà anche Pasquale Caprì con i suoi personaggi

Le sue imitazioni sono oramai un cult made in Reggio Calabria. Pasquale Caprì sarà ospite venerdì 9 agosto alle ore 20:30, in occasione della presentazione della Reggina 2019/20.

Laureato in Giurisprudenza, comincia la carriera da showman quasi per scherzo. “Imitavo gli amici, i vicini di casa, i compagni di classe, nascevano così per caso…” dichiara in un’intervista.

Dal celebre personaggio “Sandrino”, che incarna il reggino medio, a Sandro Ciotti, Ligabue e Tiziano Ferro: le sue qualità sono apprezzate in tutta Italia.

Nelle scorse settimane sono state ultimate le riprese del primo prodotto cinematografico, “Sandrino – Il film“, che nell’autunno di quest’anno sarà proiettato sul grande schermo.

