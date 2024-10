Reggina: il presidente Luca Gallo pronto a tornare a Reggio Calabria

La Reggina ha ripreso il suo cammino e nelle ultime sei gare, sono state cinque le vittorie che hanno riportato gli amaranto nella parte decisamente più tranquilla della classifica. L’obiettivo numero uno rimane sempre la salvezza che si spera possa arrivare nel giro di qualche giornata, poi, come detto dal centravanti Galabinov, possiamo certamente divertirci.

Il ritorno del presidente Gallo

Dalle buone notizie del campo a quelle societarie. Secondo quanto riferito da Reggina Tv, in occasione della prossima gara interna tra la Reggina ed il Perugia, sarebbe pronto a tornare a Reggio Calabria il presidente Luca Gallo. Il massimo dirigente, dopo l’intervento al cuore e l’inizio della fase riabilitativa, è atteso la prossima settimana presso il centro sportivo S. Agata da dove manca dalla vigilia della partita interna contro il Crotone. Oltre al piacere di rivederlo per tutti i suoi collaboratori potrebbe essere anche l’occasione per fare il punto della situazione sulle varie questioni societarie. Si ricorda che la Reggina ha saltato il pagamento di ritenute e contributi in scadenza il 16 febbraio chiedendone una proroga. Si attendono notizie in merito.