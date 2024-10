Reggina, il probabile XI anti-Juve Stabia: passerella per molti giocatori

Ultima giornata di campionato per la Reggina che chiuderà la stagione sportiva 2017/2018 dinanzi al proprio pubblico, ospitando al Granillo la Juve Stabia. Sarà la gara del commiato sia per molti giocatori sia per il tecnico Agenore Maurizi che, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà l’allenatore della compagine dello Stretto nella prossima annata.

LE ULTIME – L’infermeria restituisce al trainer di Colleferro Andrea Bianchimano, alla sua ultima apparizione, dopo un biennio più che soddisfacente, con la maglia del club di Via Petrara, e Falou Samb, ristabiliti dopo i rispettivi infortuni muscolari. Sempre fuori dai convocati (clicca qui per l’elenco completo) , invece, Sciamanna, Castiglia e Garufi.

LA PROBABILE FORMAZIONE – L’unica certezza data da Maurizi nel corso della conferenza stampa è la titolarità dell’attaccante di proprietà del Perugia. Non varierà, comunque, il modulo, potrebbero farlo alcuni interpreti. Fra i pali dovrebbe trovar ancora posto Mattia Licastro e, davanti all’estremo difensore di Delianuova, il trio composto da Ferrani, Laezza e Pasqualoni, comunque insidiati da Gatti ed Auriletto. In mezzo al campo certi del posto il play La Camera ed i due esterni, Armeno ed Hadziosmanovic. Le restanti due maglie sono oggetto di serrato ballottaggio fra Mezavilla, Marino, Provenzano e Giuffrida, con i primi due in leggero vantaggio. In avanti sarà Tulissi, alla ricerca del primo goal con la Reggina, il partner di Andrea Bianchimano.

REGGINA (3-5-2): Licastro; Pasqualoni, Ferrani, Laezza; Hadziosmanovic, Marino, La Camera, Mezavilla, Armeno; Bianchimano, Tulissi. ALLENATORE: Agenore Maurizi.

BALLOTTAGGI: Pasqualoni-Auriletto 70%-30%, Lazza-Gatti 70%-30%, Mezavilla-Giuffrida 60%-40%, Marino-Provenzano 55%-45%, Tulissi-Sparacello 55%-45%.

SQUALIFICATI: Nessuno.

INDISPONIBILI: Castiglia, Garufi, Sciamanna.