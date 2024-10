Reggina: il fitto programma del mese di ottobre. Gli appuntamenti

Si è detto da subito. Il campionato da poco iniziato sarà intenso, pieno di impegni e quindi con poche pause per poter rifiatare. Già da questo mese, con il passaggio del turno in Coppa Italia, salgono a sei gli appuntamenti per la Reggina, divisi esattamente tra gare da giocare in casa e fuori. Di seguito il programma dei match di ottobre:

Reggina – Pescara sabato 3 ottobre

V. Entella – Reggina sabato 17 ottobre

Reggina – Cosenza martedi 20 ottobre

Pordenone – Reggina sabato 24 ottobre

Bologna – Reggina mercoledi 28 ottobre (Coppa Italia)

Reggina – Spal sabato 31 ottobre