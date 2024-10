E se il calciomercato della Reggina non fosse finito?

Il saluto di Bertoncini e la presenza di Vasic in tribuna in occasione della gara di Coppa Italia vinta dagli amaranto contro il Teramo. Un movimento in uscita, uno in entrata e potrebbe essere chiusa qui la campagna trasferimenti. Si, potrebbe, perchè ci sono ancora un pò di giorni a disposizione e non ci sentiamo di escludere che in realtà qualche altro movimento non avvenga. Intanto si parla del giovane centrocampista Marcucci, scuola Roma, che alla Reggina interessa molto e poi quelle opportunità di fine mercato che il Ds Taibi potrebbe cogliere.

Le due gare con Salernitana e Teramo hanno fornito altre indicazioni al tecnico, utili per capire quanto questo organico possa essere attrezzato secondo obiettivi e necessità. Valutazioni che mister Toscano farà certamente con il Ds Taibi e nel caso in cui si ritenesse di dover intervenire su altro, interpellando anche la società. Numericamente, sia per quello che riguarda la lista Over, come anche quello più in generale la rosa, la Reggina dovrebbe essere al completo ma, come detto, aspettiamo fino a lunedi 5 alle ore 20, quando si chiuderà ufficialmente questa prima sessione di calciomercato. In mezzo ci sarà un’altra sfida, quella casalinga con il Pescara.