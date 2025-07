Calabria, ospedale sotto attacco. Occhiuto: ‘Animali e vermi. Le forze del male non ci fermeranno’

“Chi ha fatto queste cose non è un uomo, è un verme. Vigliacchi”.

Sono le parole del Governatore della Calabria Roberto Occhiuto che, in un sopralluogo all’interno dell’ospedale della Sibaritide commenta l’ultimo evento doloso che ha distrutto parte della struttura in costruzione.

“Quando mi sono insediato qui non c’era quasi nulla. Ora è quasi finito, dovrebbe essere consegnato l’anno prossimo ma nelle ultime settimane si stanno susseguendo una serie di incendi e atti intimidatori. La Calabria è straordinaria, lo dico sempre – spiega Occhiuto – Ma in Calabria ci sono anche le forze del male e ci sono i vermi, i vigliacchi e le perone senza onore che non vogliono bene alla Calabria“.