Cessione Reggina: per il nuovo assetto societario, spunta il primo nome
Resta da chiarire quale possa essere il coinvolgimento di Claudio Lotito
10 Giugno 2026 - 09:01 | Redazione
Ancora nulla di ufficiale, ma la trattativa con il gruppo rappresentato da Claudio Lotito sembra ormai essere diventata la soluzione finale dopo due mesi tormentati, segnati da voci, contatti e ipotesi sulla cessione del club amaranto.
La lunga trattativa con Matt Rizzetta, che sembrava ormai vicina alla conclusione, si sarebbe interrotta proprio nel momento decisivo. Da lì il colpo di scena: l’apertura di un nuovo fronte (o forse non proprio nuovo), che dovrebbe portare al passaggio della Reggina dall’attuale proprietà guidata da Ballarino a una nuova compagine societaria.
Al momento resta da chiarire quale possa essere il coinvolgimento di Claudio Lotito, attuale presidente della Lazio e fortemente contestato dalla propria tifoseria. Il suo nome, però, è ormai entrato con forza nello scenario amaranto.
Nelle prime indiscrezioni legate al possibile nuovo organigramma compare anche Manolo Bucci, ex Valmontone, indicato come una delle figure centrali dell’operazione e probabilmente tra i principali finanziatori della nuova società.
La tifoseria attende adesso comunicazioni ufficiali. Dopo settimane di attesa, rinvii e trattative sfumate, il passaggio societario potrebbe rappresentare il primo vero snodo per programmare il futuro della Reggina.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie