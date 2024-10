Reggina, pronto l’affondo per l’attaccante. Mezavilla come lo scorso anno?

Ci siamo quasi. La Reggina è quasi pronta ed il faticoso lavoro operato in questi mesi da Taibi, sta per arrivare alla sua conclusione.

Con l’arrivo di Redolfi la difesa adesso è al completo, insieme a Conson è stato composto il duo di centrali esperti che dovranno garantire anche solidità. Si parla un gran bene di Zivkov, l’esterno sinistro, leggermente meno sicura appare l’altra corsia dove al momento è stato collocato Kirwan.

Anche per quello che riguarda il centrocampo, mister Cevoli dovrebbe aver ricevuto le garanzie che cercava. Marino e Salandria saranno titolari inamovibili, le alternative a loro non mancano, l’ultimo tassello rappresentato da Petermann dovrebbe essere solo una formalità. Con la speranza che Mezavilla non diventi una questione da risolvere anche per la stagione che sta per iniziare, come lo è stato in quella passata dopo qualche mese.

Ed in attacco? A prescindere da tutti i nomi fatti, l’idea fissa è quella di riportare in riva allo stretto Alessio Viola, facendo leva anche sulla volontà del calciatore che riabbraccerebbe l’amaranto molto volentieri. Le trattative, tra accelerate e pause, va avanti da tempo e potrebbe concludersi nei prossimi giorni.