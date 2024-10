Reggina, proseguono i lavori al Granillo. Latella: “Serve un po’ di pazienza”

Reggina-Siracusa del 13 ottobre si giocherà al Granillo oppure no? Per conoscere la risposta bisogna attendere qualche giorno. Iniziati la scorsa settimana fa i lavori al Granillo, stanno proseguendo anche in queste ore. Ieri, ad esempio, è stata effettuata la potatura alle spalle della Gradinata.

L’interesse principale però è legato ai tiranti di copertura della Tribuna Ovest, causa dello spostamento a Vibo in occasione di Reggina-Monopoli. La domanda che tutti i tifosi amaranto si rivolgono (ovvero se la Reggina potrà tornare tra le mura amiche il 13 ottobre) Citynow l’ha girata al delegato allo sport Giovanni Latella.

“Bisogna avere un pò di pazienza, servono i tempi tecnici. I lavori stanno proseguendo, i tecnici stanno verificando la copertura della Tribuna Ovest e risolvendo le altre problematiche. Granillo riaperto per Reggina-Siracusa? Me lo auguro, è plausibile, ma non mi sento di dare garanzie o fare promesse. Non sono un tecnico quindi non posso conoscere nel dettaglio quanti giorni serviranno per prima di poter riavere la disponibilità della struttura”, ha concluso Latella.