Reggina: il possibile undici amaranto con la doppia opzione

Mister Pergolizzi studia le soluzioni migliori per affrontare e battere il Ragusa

Neanche questa volta sarà possibile vedere per due settimane consecutive la stessa formazione. Poteva essere la circostanza giusta per confermare l’undici visto domenica scorsa, ma l’infortunio occorso a Porcino inevitabilmente porterà a delle modifiche. La soluzione naturale sarebbe quella di inserire sulla corsia di sinistra il 2005 Malara, comunque per caratteristiche diverso, disciplinato dal punto di vista tattico, ma meno predisposto all’offensiva.

Il suo impiego, però, consentirebbe al tecnico di poter intanto confermare Martinez tra i pali e poi di giocarsela con un Over in più in difesa (più probabile) o a centrocampo.

E quindi con lo spagnolo in porta, la linea dei tre centrali potrebbe essere composta da Girasole, poi in mezzo Adejo o Ingegneri e sulla sinistra Bonacchi. A destra Giuliodori a sinistra Malara, mentre a centrocampo il trio Forciniti, Ba, Barillà. In attacco si può solo scegliere ma la tendenza è quella di riproporre il duo Ragusa–Barranco.

Se invece si ipotizza uno schieramento tattico differente, quindi una disposizione già vista dopo l’uscita di Porcino, in porta ci sarebbe Martinez, poi difesa a quattro con Giuliodori, Girasole, Bonacchi e uno tra Mariano e Cham, sulla mediana a partire da destra Forciniti, vertice basso Urso, poi Ba e a chiusura del rombo Barillà. In attacco sempre Ragusa–Barranco.