Reggina-Ragusa: dove e come vedere la partita. I costi

La possibilità di acquisto per chi non sarà all'Oreste Granillo

Torna al Granillo la Reggina dopo il passo falso con la Scafatese, ma reduce dalla vittoria in trasferta con il Città di Sant’Agata. Per chi non avesse la possibilità di assistere al match allo stadio, è possibile acquistare la partita come singolo evento o attraverso l’abbonamento stagionale

“Collegati sulla piattaforma www.playreggina1914.it, registrati e acquista la gara con il Ragusa al costo di € 8,50. Per le gare delle stagione 2024/25, possibilità di sottoscrizione abbonamento al costo di € 100”.