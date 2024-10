La Reggina batte il Ragusa, ma quanta sofferenza. Un primo tempo che ha visto il tecnico Pergolizzi provare una nuova disposizione tattica con la difesa a quattro, ma è stato l’atteggiamento della squadra a essere poco convincente, ne viene fuori una prima frazione deludente. Meglio la seconda parte con Barillà e compagni più determinati, seppur la rete della vittoria, firmata da Rajkovic, arriva da una giocata individuale di Bonacchi. Si mettono altri tre punti in classifica ma c’è tanto da lavorare.

Primo tempo

Evidentemente quel cambio in corsa contro il Città di Sant’Agata è piaciuto a mister Pergolizzi che per la sfida interna con il Ragusa decide per il cambio di modulo e schiera per la prima volta sin dal primo minuto la difesa a quattro dove si segnala anche per questa settimana un’assenza pesante come quella di Adejo. In porta confermato Martinez, davanti a lui Giuliodori, Girasole, Bonacchi e Cham, in mezzo Forciniti, Ba e Urso, poi Barillà dietro le punte Barranco e Rajkovic.

Per vedere il primo tiro in porta bisogna aspettare il sedicesimo con Forciniti che recupera palla e batte dal limite, il portiere para con difficoltà. La prima vera azione pericolosa, però, la crea il Ragusa con Ruffino che raccoglie un traversone e conclude al volo, la sfera sfiora il palo alla sinistra di Martinez. Qualche minuto più tardi sui piedi di Rajkovic la miglirre opportunità, ma l’attaccante tarda a concludere e il suo tiro non trova lo specchio della porta. La prima frazione, abbastanza deludente per gli amaranto si conclude con il risultato di 0-0.

Secondo tempo.

Reggina più decisamente determinata va vicinissima al vantaggio in due circostanze. Al quarto una punizione di Urso ben parata da Grasso e un attimo dopo grande conclusione di Barranco e risposta ancora del portiere siciliano. Al quindicesimo su angolo, Girasole gira di testa, palla sopra la traversa. Intanto Pergolizzi manda in campo Vesprini per Forciniti.

Straordinario Bonacchi. Parte dalla sua metà campo e supera chiunque gli capiti davanti, mette in mezzo un pallone che per Rajkovic è solo da appoggiare in rete, vantaggio meritato dopo tanta pressione in questo avvio di seconto tempo, esattamente al minuto diaciannove. Altre sostituzioni da entrambe le parti, per il Ragusa entra l’ex Danti, per gli amaranto dentro Laaribi, all’esordio stagionale e Provazza, fuori Urso e Rajkovic. Clamorosa occasione a dieci dal termine sui piedi di Ejjaki che davanti a Martinez colpisce a botta sicura ma la palla va fuori.

Nel finale c’è spazio anche per Renelus al posto di Barranco. Il numero nove esce tra gli applausi per impegno e tanta corsa, ma decisamente poco servito dai compagni. Entra anche Ingegneri per Barillà. Non succede altro, finisce 1-0 per la Reggina.

Nel corso del primo tempo sono partiti due cori dalla Curva Sud all’indirizzo del patron Ballarino: “Meritiamo di più” e “Reggio Calabria vuole vincere“. Il maggior azionista della Reggina accenna ad andarsene ma poi viene invitato a rimanere al proprio posto. Non si registra, invece, la sua presenza all’inizio del secondo tempo.